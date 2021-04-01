В ЄС назвали порушенням міжнародного права російський призов у Криму

Цитата

“Сьогодні Російська Федерація почала чергову військову кампанію в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі для призову жителів півострова в Збройні сили Російської Федерації. Це ще одне порушення міжнародного гуманітарного права. Російська Федерація пов’язана нормами міжнародного права і зобов’язана забезпечувати захист прав людини на півострові”, — йдеться в повідомленні.

Массралі підкреслила, що ЄС, як і раніше, не визнає незаконну анексію Криму.

“Європейський союз закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права на Кримському півострові. Європейський союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, — йдеться у заяві.

Доповнення

За даними розвідки, Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій проти України.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія здійснює поступове нарощення військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення Операції об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України заявивши, що це не повинно нікого турбувати.