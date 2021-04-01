В ЄС назвали порушенням міжнародного права російський призов у Криму

Доповнення
За даними розвідки, Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій проти України.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія здійснює поступове нарощення військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.
Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення Операції об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.
Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України заявивши, що це не повинно нікого турбувати.