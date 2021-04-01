В ЕС назвали нарушением международного права российский призыв в Крыму

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По данным разведки, Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
Также Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.
Кремль прокомментировал перемещения войск у границы Украины заявив, что это не должно никого беспокоить.