В ЕС назвали нарушением международного права российский призыв в Крыму

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“Сегодня Российская Федерация начала очередную военную кампанию в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе для призыва жителей полуострова в Вооруженные силы Российской Федерации. Это еще одно нарушение международного гуманитарного права. Российская Федерация связана нормами международного права и обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове”, — говорится в сообщении.

Массрали подчеркнула, что ЕС по-прежнему не признает незаконной аннексию Крыма.

“Европейский союз призывает Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский союз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ”, — говорится в заявлении.

Дополнение

По данным разведки, Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

Также Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Кремль прокомментировал перемещения войск у границы Украины заявив, что это не должно никого беспокоить.