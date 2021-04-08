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Кулеба обсудил с комиссаром Совета Европы защиту прав человека в ОРДЛО и в Крыму

Кулеба обсудил с комиссаром Совета Европы защиту прав человека в ОРДЛО и в Крыму

Киев  •  УНН

 • 15162 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович защиту прав человека на временно оккупированных территориях Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Сообщается, что 8 апреля Кулеба встретился с Миятович, которая посещает Украину с контактной миссией.

Цитата:

"Дмитрий Кулеба рассказал Дуне Миятович о систематических нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что он призвал комиссара Совета Европы по правам человека активизировать усилия для налаживания регулярного мониторинга, в том числе дистанционного, ситуации с правами человека на оккупированных территориях в соответствии с принципами международного права и норм национального законодательства Украины.

Также глава МИД Украины отдельно остановился на освобождении украинских граждан, которых Российская Федерация незаконно удерживает за решеткой.

"Рассчитываем на усиление роли комиссара Совета Европы по правам человека как в контексте мониторинга соблюдения прав незаконно задержанных украинцев, так и для их скорейшего освобождения", - подчеркнул украинский дипломат.

Руководитель внешнеполитического ведомства привлек внимание к обострению РФ ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, что приведет к ухудшению и без того сложной ситуации с правами человека.

Дополнение

Украинский омбудсмен Людмила Денисова и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович во время встречи 7 апреля договорились о сотрудничестве в вопросах защиты прав незаконно удерживаемых Россией украинцев.

Незаконно удерживаемый гражданин Украины Владислав Есипенко, которого задержали во временно оккупированном Крыму за "шпионаж" в пользу украинских спецслужб, сообщил о применении к нему пыток. В связи с этими заявлениями, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченным служб РФ и учреждений ООН.

Владислава Есипенко задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенко, утверждают российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенко на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства по части 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.

Павленко, у которой силовики провели дома обыск, проходит по делу как свидетель.

16 марта ФСБ заявила, что Есипенко задержали, "чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб".

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас призвал Россию немедленно освободить жителей оккупированного Крыма Меджита Аблямитова и Галину Довгополую, которым недавно вынесли долговременные приговоры, а также фрилансера "Радио Свобода" Владислава Есипенко.

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