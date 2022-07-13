Кулеба назвав головну небезпеку рішення Канади про повернення турбіни для "Північного потоку"

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"Ми чесно сказали нашим канадським і німецьким партнерам, що ... (рішення щодо повернення турбіни – ред.) – це помилка, яка ставить у переможну позицію росію. Це рішення не вирішить проблем, це рішення лише примножить проблеми", - зазначив міністр.

Він зауважив, що Канада та Німеччина – суверенні країни, які мають право приймати ті рішення, які їм потрібні.

"Але ми з цим рішенням не погоджуємось. Ми проти підходу, коли санкційний режим має підлаштовуватись під забаганки і примхи російської федерації. Сьогодні вони створили проблеми з постачанням газу до Німеччини, вони вимагають змінити під них санкційне законодавство Канади. Завтра вони створять іншу проблему, знову вимагатимуть щось змінити. Так просто санкційний режим буде зруйнований. Саме у цьому головна небезпека цього рішення", - наголосив він.

Деталі

Кулеба повідомив також, що у Канаді Світовий Конґрес Українців і український юрист канадійського походження Деніал Білак подали позов проти цього рішення.

З його слів, навіть у самій Канаді багато хто не погоджується з тим рішенням, яке було ухвалене.

"Тому, це не лише позиція України – це позиція всіх людей, які розуміють, що подібні прецеденти ведуть до руйнування санкційного режиму, створеного цими самими країнами", - додав дипломат.

Нагадаємо

Раніше німецька влада домовилася з Канадою, що Оттава передасть Берліну турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу "Північний потік", що перебувала в Монреалі на ремонті. Канада не могла передати її росії, оскільки це порушило введені проти країни санкції.

Щоб Канада змогла переправити турбіну Німеччині, з санкцій було зроблено тимчасовий виняток. В уряді ФРН зазначили, що "якщо це полегшить ухвалення рішення для канадців у юридичному сенсі", Берлін підтримає передачу техніки німецьким партнерам, а не москві. Повернення турбіни позбавить росію приводу здійснювати постачання газу на рівні, який значно нижчий за стандартний, порахували в Берліні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про "виключення із санкцій" будуть сприймати в москві як "прояв слабкості".

З середини червня росія різко скоротила обсяги постачання газу по "Північному потоку" - до 40% від проектної потужності, пояснивши це, зокрема, відсутністю турбіни. Берлін тоді зазначив, що основною причиною скорочення постачань він вважає політичні мотиви.

З 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу "Північний потік" тимчасово зупинено. Компанія-оператор Nord Stream AG пояснила це "плановими профілактичними роботами".

Очільник Федерального агентства з мереж (BNetzA) Клаус Мюллер попередив про ризик, що техроботи на "Північному потоці" перетворяться на "безперервне техобслуговування" з політичних мотивів.