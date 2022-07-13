Кулеба назвав головну небезпеку рішення Канади про повернення турбіни для "Північного потоку"

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 44159 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 78345 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 87147 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 97084 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 94222 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 85826 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 90890 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 237495 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150510 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172774 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 58973 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 94516 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 121350 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 115063 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 75503 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 48967 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 237498 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 509970 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 458639 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 663786 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 21043 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 36369 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 75503 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 121350 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 117337 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Кулеба назвав головну небезпеку рішення Канади про повернення турбіни для "Північного потоку"

Кулеба назвав головну небезпеку рішення Канади про повернення турбіни для "Північного потоку"

Київ • УНН

 • 223200 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Україна проти підходу, коли санкційний режим має підлаштовуватись під забаганки і примхи російської федерації. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу для ЗМІ в середу, відповідаючи на питання УНН.

Цитата

"Ми чесно сказали нашим канадським і німецьким партнерам, що ... (рішення щодо повернення турбіни – ред.) – це помилка, яка ставить у переможну позицію росію. Це рішення не вирішить проблем, це рішення лише примножить проблеми", - зазначив міністр.

Він зауважив, що Канада та Німеччина – суверенні країни, які мають право приймати ті рішення, які їм потрібні.

"Але ми з цим рішенням не погоджуємось. Ми проти підходу, коли санкційний режим має підлаштовуватись під забаганки і примхи російської федерації. Сьогодні вони створили проблеми з постачанням газу до Німеччини, вони вимагають змінити під них санкційне законодавство Канади. Завтра вони створять іншу проблему, знову вимагатимуть щось змінити. Так просто санкційний режим буде зруйнований. Саме у цьому головна небезпека цього рішення", - наголосив він.

Деталі

Кулеба повідомив також, що у Канаді Світовий Конґрес Українців і український юрист канадійського походження Деніал Білак подали позов проти цього рішення.

З його слів, навіть у самій Канаді багато хто не погоджується з тим рішенням, яке було ухвалене.

"Тому, це не лише позиція України – це позиція всіх людей, які розуміють, що подібні прецеденти ведуть до руйнування санкційного режиму, створеного цими самими країнами", - додав дипломат.

Нагадаємо

Раніше німецька влада домовилася з Канадою, що Оттава передасть Берліну турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу "Північний потік", що перебувала в Монреалі на ремонті. Канада не могла передати її росії, оскільки це порушило введені проти країни санкції.

Щоб Канада змогла переправити турбіну Німеччині, з санкцій було зроблено тимчасовий виняток. В уряді ФРН зазначили, що "якщо це полегшить ухвалення рішення для канадців у юридичному сенсі", Берлін підтримає передачу техніки німецьким партнерам, а не москві. Повернення турбіни позбавить росію приводу здійснювати постачання газу на рівні, який значно нижчий за стандартний, порахували в Берліні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про "виключення із санкцій" будуть сприймати в москві як "прояв слабкості".

З середини червня росія різко скоротила обсяги постачання газу по "Північному потоку" - до 40% від проектної потужності, пояснивши це, зокрема, відсутністю турбіни. Берлін тоді зазначив, що основною причиною скорочення постачань він вважає політичні мотиви.

З 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу "Північний потік" тимчасово зупинено. Компанія-оператор Nord Stream AG пояснила це "плановими профілактичними роботами".

Очільник Федерального агентства з мереж (BNetzA) Клаус Мюллер попередив про ризик, що техроботи на "Північному потоці" перетворяться на "безперервне техобслуговування" з політичних мотивів. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЕкономікаПолітика
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33