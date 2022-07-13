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Кулеба назвал главную опасность решения Канады о возвращении турбины для "Северного потока"

Кулеба назвал главную опасность решения Канады о возвращении турбины для "Северного потока"

Киев • УНН

 • 223195 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Украина против подхода, когда санкционный режим должен подстраиваться под прихоти и капризы российской федерации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга для СМИ в среду, отвечая на вопрос УНН.

Цитата

"Мы честно сказали нашим канадским и немецким партнерам, что... (решение по возвращению турбины – ред.) – это ошибка, которая ставит в победную позицию россию. Это решение не решит проблем, это решение только умножит проблемы", - отметил министр.

Он отметил, что Канада и Германия – суверенные страны, которые имеют право принимать те решения, которые им нужны.

"Но мы с этим решением не согласны. Мы против подхода, когда санкционный режим должен подстраиваться под прихоти и прихоти российской федерации. Сегодня они создали проблемы с поставкой газа в Германию, они требуют изменить под них санкционное законодательство Канады. Завтра они создадут другую проблему, снова потребуют что-то изменить. Так просто санкционный режим будет разрушен. Именно в этом главная опасность этого решения", - подчеркнул он.

Детали

Кулеба сообщил также, что в Канаде Мировой Конгресс Украинцев и украинский юрист канадского происхождения Дэниал Билак подали иск против этого решения.

По его словам, даже в самой Канаде многие не соглашаются с тем решением, которое было принято.

"Поэтому это не только позиция Украины – это позиция всех людей, которые понимают, что подобные прецеденты ведут к разрушению санкционного режима, созданного этими же странами", - добавил дипломат.

Напомним

Ранее немецкие власти договорились с Канадой, что Оттава передаст Берлину турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток", что находится в Монреале на ремонте. Канада не могла передать ее россии, поскольку это нарушило введенные против страны санкции.

Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии, из санкций было сделано временное исключение. В правительстве ФРГ отметили, что "если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле", Берлин поддержит передачу техники немецким партнерам, а не Москве. Возвращение турбины лишит россию повода осуществлять поставки газа на уровне, значительно ниже стандартного, посчитали в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решения об "исключении из санкций" будут воспринимать в Москве как "проявление слабости".

Со середины июня россия резко сократила объемы поставок газа по "Северному потоку" - до 40% от проектной мощности, объяснив это, в частности, отсутствием турбины. Берлин отметил, что основной причиной сокращения поставок он считает политические мотивы.

С 11 по 21 июля обе нити газопровода "Северный поток" временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами".

Глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) Клаус Мюллер предупредил о риске, что техработы на "Северном потоке" превратятся в "непрерывное техобслуживание" по политическим мотивам. 

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