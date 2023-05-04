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Кулеба: надання Україні винищувачів F-16 відновить глобальну продовольчу безпеку

Кулеба: надання Україні винищувачів F-16 відновить глобальну продовольчу безпеку

Київ • УНН

 • 1075713 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter закликав надати Україні винищувачі F-16, це допоможе забезпечити безперебійний потік зернових суден у Чорному морі, пише УНН.

Цитата

"Надання Україні винищувачів F-16 також допоможе відновити глобальну продовольчу безпеку. Маючи ескадрилью добре оснащених винищувачів F-16, Україна зможе тримати російські військові кораблі та літаки подалі від Чорноморського зернового коридору, забезпечуючи таким чином безперебійний потік зернових суден", - написав Кулеба.

Доповнення

Очільник зовнішньополітичного відомства неодноразово підкреслював необхідність надання Україні винищувачів F-16. Це пришвидшило б контрнаступ, а також посприяло б збереженню життів військових та цивільних, наголошував Кулеба. 

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС він підкреслив, що сучасна бойова авіація стане найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європейського континенту і має бути ухвалене якнайшвидше. 

Водночас, за інформацією видання The Hill, Президент США Джо Байден стикається з тиском з боку своєї ж партії, яка закликає його направити Україні реактивну артилерію великої дальності – ATACMS, а також винищувачі F-16.

Як заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, літаки F-16 можуть стати чітким аргументом для ворога, який відіб’є бажання російської авіації навіть наближатися до кордонів України. Ворожі літаки щоденно скидають близько 20 авіабомб у прифронтовій зоні.

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