Кулеба: надання Україні винищувачів F-16 відновить глобальну продовольчу безпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter закликав надати Україні винищувачі F-16, це допоможе забезпечити безперебійний потік зернових суден у Чорному морі, пише УНН.
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"Надання Україні винищувачів F-16 також допоможе відновити глобальну продовольчу безпеку. Маючи ескадрилью добре оснащених винищувачів F-16, Україна зможе тримати російські військові кораблі та літаки подалі від Чорноморського зернового коридору, забезпечуючи таким чином безперебійний потік зернових суден", - написав Кулеба.
Доповнення
Очільник зовнішньополітичного відомства неодноразово підкреслював необхідність надання Україні винищувачів F-16. Це пришвидшило б контрнаступ, а також посприяло б збереженню життів військових та цивільних, наголошував Кулеба.
На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС він підкреслив, що сучасна бойова авіація стане найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європейського континенту і має бути ухвалене якнайшвидше.
Водночас, за інформацією видання The Hill, Президент США Джо Байден стикається з тиском з боку своєї ж партії, яка закликає його направити Україні реактивну артилерію великої дальності – ATACMS, а також винищувачі F-16.
Як заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, літаки F-16 можуть стати чітким аргументом для ворога, який відіб’є бажання російської авіації навіть наближатися до кордонів України. Ворожі літаки щоденно скидають близько 20 авіабомб у прифронтовій зоні.
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