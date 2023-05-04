Немає жодної причини для відмови у постачанні Україні бойових літаків - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Україна потребує сучасних бойових літаків для захисту повітряного простору, тому немає жодних причин для відмов партнерів у постачанні авіації. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції у Гаазі за підсумками зустрічі з лідерами Нідерландів та Бельгії, передає кореспондент УНН.
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“Ми дуже потребуємо сучасних літаків. Немає жодного раціонального обгрунтування для відмови нам у цьому. Ми маємо зміцнити крила України, аби пришвидшити мир. Безумовно, ми сьогодні ще будемо про це говорити, а також про євроатлантичну безпеку”, – наголосив Президент.
Деталі
Президент також додав, що Україна готова долучитися до подальшого зміцнення НАТО та має стати юридично частиною Альянсу.
“Ми хотіли бачити алгоритм відповідних кроків, які мають бути затверджені політичним рішенням на Вільнюському саміті, за підтримки наших партнерів. Ми також говорили про результати виконання рекомендацій Єврокомісії. Ми робимо все можливе під час війни для проведення тих реформ, які необхідні”, –зазначив Зеленський.
Доповнення
Під час свого виступу у Міжнародному кримінальному суді Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує відновлення справедливості, а тому необхідно організувати трибунал із засудження агресора за його дії.