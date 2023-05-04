Нет ни одной причины для отказа в поставках Украине боевых самолетов - Зеленский

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“Мы очень нуждаемся в современных самолетах. Нет ни одного рационального обоснования для отказа нам в этом. Мы должны укрепить крылья Украины, чтобы ускорить мир. Безусловно, мы сегодня еще будем об этом говорить, а также о евроатлантической безопасности”, – подчеркнул Президент.

Детали

Президент также добавил, что Украина готова присоединиться к дальнейшему укреплению НАТО и должна стать юридически частью Альянса.

“Мы хотели видеть алгоритм соответствующих шагов, которые должны быть утверждены политическим решением на Вильнюсском саммите, при поддержке наших партнеров. Мы также говорили о результатах выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Мы делаем все возможное во время войны для проведения тех реформ, которые необходимы”, – отметил Зеленский.

Дополнение

Во время своего выступления в Международном уголовном суде Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в восстановлении справедливости, а потому необходимо организовать трибунал по осуждению агрессора за его действия.