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Зеленський у Гаазі заявив, що Україні потрібен справжній трибунал для агресора, а не його гібридна форма

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Під час свого виступу у Міжнародному кримінальному суді Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує відновлення справедливості, а тому необхідно організувати трибунал із засудження агресора за його дії, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Саме трибунал, а не щось гібридне, яке може формально дозволити закрити тему. Коли ми як політики кажемо, що справу начебто закрито. Ми повинні мати повноцінні трибунал і справедливість”, — наголосив Зеленський

Глава держави також заявив, що тривалого миру після перемоги можна досягти виключно за рахунок таких цінностей, як свобода, верховенство права та повноцінне правосуддя.

“Ми не можемо допустити гібридний мир, пов’язаний із призупиненням бойових дій на фронті”, — зазначив Зеленський.

Президент України назвав кількість військових злочинів росії за останній місяць — 6139. За його словами, за цей період загинуло 207 цивільних, у тому числі 17 дітей. Понад 400 мирних жителів отримали поранення.

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