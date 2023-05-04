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Зеленський в Міжнародному кримінальному суді: “Ми всі хочемо бачити іншого володимира у Гаазі”

Зеленський в Міжнародному кримінальному суді: “Ми всі хочемо бачити іншого володимира у Гаазі”

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою у Міжнародному кримінальному суді. На початку він заявив: “Ми всі хочемо тут бачити іншого володимира у Гаазі”, маючи на увазі російського диктатора володимира путіна, ордер на арешт якого видав МКС, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми всі хочемо тут бачити іншого володимира у Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим. Це має бути здійсненим тут, у столиці міжнародного права. Це станеться, коли ми переможемо. І ми переможемо”, — заявив Зеленський.

Він додав, що історія свідчить — агресори досить часто не вірили у справедливість і в те, що їм доведеться відповідати за скоєне.

“Якщо ми подивимося на будь-яку агресивну війну в історії, то побачимо одну спільну річ — ті, хто почав війну, не вірили, що їм доведеться коли-небудь нести відповідальність за скоєне. Але війна має отримати осуд. Безкарність агресії означає, що треба з цим боротися”, — сказав Володимир Зеленський.

Доповнення

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна і уповноваженої з прав дитини рф марії львової-бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.
Ордери на арешт означають, що за межами росії путіна та львову-бєлову мають заарештувати та передати до суду.

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