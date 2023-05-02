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Ігнат: керовані авіабомби - одна з найбільших проблем поблизу лінії бойового зіткнення

Ігнат: керовані авіабомби - одна з найбільших проблем поблизу лінії бойового зіткнення

Київ • УНН

 • 301649 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. На сьогодні однією з головних проблем, особливо в районах поблизу лінії зіткнення, є російські керовані авіабомби. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, назвавши їх «недосяжними», передає кореспондент УНН.

Цитата

«Я б акцентував увагу на тому типі озброєння, який нам сьогодні недосяжний, – тобто на використанні керованих авіабомб. Тоді як ракети ми збиваємо, на жаль, не всі… є жахливі наслідки ракетного терористичного удару – ми бачили Павлоград, ми бачили Умань. (…) Але разом з тим, 15 ракет з 18 були знищені протиповітряною обороною», - повідомив Ігнат, на прикладі останніх ракетних ударів ворога.

Деталі

Разом з тим він наголосив, що у прифронтовій зоні окупанти щоденно скидають близько 20 керованих авіабомб.

«(…) на сьогоднішній день проблема застосування керованих авіабомб по лінії державного кордону і по лінії бойового зіткнення є щодня. Щодня близько 20 керованих авіабомб летять у прифронтові зони. Зроблені вони російським методом – нещодавно і не завжди якісно. Бомби летять близько 70 кілометрів і попадають, на жаль, теж в об’єкти цивільної інфраструктури: дитячі садочки, школи, житлові будинки», - повідомив Ігнат.

Військовий уточнив, що збивати бомби нераціонально та неефективно – боротися потрібно з їх носіями, тобто літаками, зокрема, Су-34, Су-35. За словами речника, для цього потрібні ракетні комплекси. На озброєні в нашого війська є ЗРК С-300 – який є найбільш далекобійним з комплексів радянського зразка. Також Україна отримала два дивізіони Patriot, які за ідеальних умов можуть бити на відстань до 150 км. Крім того, Україна очікує на SAMP/T. Тобто – це «довга рука», яка б дала змогу знищувати аеродинамічні повітряні цілі – літаки, гелікоптери, крилаті ракети тощо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: IRIS-T та Patriot уже працюють в Україні, але їх треба значно більше - Ігнат

«І такі комплекси могли б змінити плани російської авіації і відігнати її подалі від кордонів», - сказав Ігнат, додавши, що великий вплив на ворога матимуть і літаки F-16.

А наразі території поблизу лінії бойового зіткнення щоденно потерпають від скидання авіабомб.

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«Мова йде про Чернігівську, Сумську області, а також Харківська, Запорізька і аж до Одеської, тобто це всі області, які є на сьогодні на лінії бойового зіткнення, а море - це теж лінія зіткнення. Тобто всі ці області сьогодні під атакою цих літаків», - зазначив Ігнат.

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