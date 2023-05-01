IRIS-T та Patriot уже працюють в Україні, але їх треба значно більше - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Усі поставлені в Україну зенітно-ракетні комплекси вже працюють, проте їх недостатньо, аби перекрити весь периметр. Про це в ефірі телемарафон розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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«Щодо найменувань номенклатури озброєння, яке ми отримуємо від наших західних партнерів, то тут залишився лише SAMP/T та F-16, якщо говоримо про Повітряні сили. Але з іншого боку, тип озброєння, який ми отримуємо, він уже працює в Україні. Повірте, все західне озброєння, яке зараз є, тією чи іншою мірою працює на нашу перемогу. Я маю на увазі ті зенітно-ракетні комплекси, які ми отримуємо, але їх недостатньо. Ми розуміємо, що говорити що IRIS-T та Patriot в Україні – це доволі гарні новини для нас, але все ж таки їх треба значно більше… Тому перекриті будуть не всі напрямки», - розповів Ігнат.
Доповнення
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ знищено 15 ракет із 18, під час нічної атаки російських окупантів на Україну.