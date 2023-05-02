Игнат: управляемые авиабомбы - одна из самых больших проблем вблизи линии боевого соприкосновения

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«Я бы акцентировал внимание на том типе вооружения, который нам сегодня недосягаем, – то есть на использовании управляемых авиабомб. Тогда как ракеты мы сбиваем, к сожалению, не все… есть ужасные последствия ракетного террористического удара – мы видели Павлоград, мы видели Умань. (…) Но вместе с тем, 15 ракет из 18 были уничтожены противовоздушной обороной», - сообщил Игнат, на примере последних ракетных ударов врага.

Детали

Вместе с тем он отметил, что в прифронтовой зоне оккупанты ежедневно сбрасывают около 20 управляемых авиабомб.

«(…) на сегодняшний день проблема применения управляемых авиабомб по линии государственной границы и по линии боевого соприкосновения есть ежедневно. Ежедневно около 20 управляемых авиабомб летят в прифронтовые зоны. Сделаны они российским методом – недавно и не всегда качественно. Бомбы летят около 70 километров и попадают, к сожалению, тоже в объекты гражданской инфраструктуры: детские сады, школы, жилые дома», - сообщил Игнат.

Военный уточнил, что сбивать бомбы нерационально и неэффективно – бороться нужно с их носителями, то есть самолетами, в частности, Су-34, Су-35. По словам спикера, для этого нужны ракетные комплексы. На вооружении у нашего войска есть ЗРК С-300 – который является наиболее дальнобойным из комплексов советского образца. Также Украина получила два дивизиона Patriot, которые при идеальных условиях могут бить на расстояние до 150 км. Кроме того, Украина ожидает SAMP/T. То есть – это «длинная рука», которая бы позволила уничтожать аэродинамические воздушные цели – самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и тому подобное.

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«И такие комплексы могли бы изменить планы российской авиации и отогнать ее подальше от границ», - сказал Игнат, добавив, что большое влияние на врага будут иметь и самолеты F-16.

А сейчас территории вблизи линии боевого соприкосновения ежедневно страдают от сброса авиабомб.

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«Речь идет о Черниговской, Сумской областях, а также Харьковской, Запорожской и вплоть до Одесской, то есть это все области, которые есть на сегодня на линии боевого соприкосновения, а море - это тоже линия соприкосновения. То есть все эти области сегодня под атакой этих самолетов», - отметил Игнат.