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Речник Повітряних сил: навіть чергування пари F-16 відіб’є бажання у ворожої авіації наближатися до наших кордонів

Київ • УНН

 • 267109 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Літаки F-16 можуть стати чітким аргументом для ворога, який відіб’є бажання російської авіації навіть наближатися до кордонів України. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент УНН.

Ігнат зауважив, що навіть збивати ці літаки, які запускають авіабомби з території рф, необов’язково. Так він прокоментував можливі зауваження з боку західних партнерів, які можуть висловлювати занепокоєння, що Україна битиме з F-16 по цілях на території рф.

Цитата

«А як же бути з тими територіями, з яких атакують, мається на увазі, атака на Чернігівську та Сумську області з брянської та курської областей росії…Що робити там? Літаки начебто на території росії. Чи не приведе це до ескалації? Чи не призведе це до занепокоєння з боку наших західних партнерів? Контраргумент звичайний – дійсно, ми повинні захистити своїх людей, ми повинні зробити все, щоб припинити цей тероризм з будь-якого напрямку. І рішення буде прийматися вищим військовим керівництвом, як діяти в тій чи іншій ситуації. Але скажу, що якби у нас, наприклад, пара літаків F-16 чергувала б в тій чи іншій області на півночі країни, то це б відбило бажання російської авіації наближатись до наших кордонів і застосовувати озброєння. Необов’язково літаки збивати – потрібно мати чіткі контраргументи, такі як F-16, які будуть знаходитись і контролювати цей регіон», - пояснив Ігнат.

Додамо

Ворожі літаки щоденно скидають близько 20 авіабомб у прифронтовій зоні. За словами речника Повітряних сил, збивати самі ці снаряди неефективно та недоцільно – потрібно знищувати літаки. Для цього потрібні далекобійні ракетні комплекси, а також літаки F-16. 

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