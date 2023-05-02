Представитель Воздушных сил: даже дежурство пары F-16 отобьет желание у вражеской авиации приближаться к нашим границам

Игнат заметил, что даже сбивать эти самолеты, которые запускают авиабомбы с территории рф, необязательно. Так он прокомментировал возможные замечания со стороны западных партнеров, которые могут выражать беспокойство, что Украина будет бить из F-16 по целям на территории рф.

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«А как же быть с теми территориями, с которых атакуют, имеется в виду, атака на Черниговскую и Сумскую области из брянской и курской областей россии…Что делать там? Самолеты вроде бы на территории россии. Не приведет ли это к эскалации? Не приведет ли это к беспокойству со стороны наших западных партнеров? Контраргумент обычный – действительно, мы должны защитить своих людей, мы должны сделать все, чтобы прекратить этот терроризм с любого направления. И решение будет приниматься высшим военным руководством, как действовать в той или иной ситуации. Но скажу, что если бы у нас, например, пара самолетов F-16 дежурила бы в той или иной области на севере страны, то это бы отбило желание российской авиации приближаться к нашим границам и применять вооружение. Необязательно самолеты сбивать – нужно иметь четкие контраргументы, такие как F-16, которые будут находиться и контролировать этот регион», - пояснил Игнат.

Добавим

Вражеские самолеты ежедневно сбрасывают около 20 авиабомб в прифронтовой зоне. По словам представителя Воздушных сил, сбивать сами эти снаряды неэффективно и нецелесообразно – нужно уничтожать самолеты. Для этого нужны дальнобойные ракетные комплексы, а также самолеты F-16.