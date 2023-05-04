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Кулеба: предоставление Украине истребителей F-16 восстановит глобальную продовольственную безопасность

Киев • УНН

 • 1075711 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter призвал предоставить Украине истребители F-16, это поможет обеспечить бесперебойный поток зерновых судов в Черном море, пишет УНН.

Цитата

"Предоставление Украине истребителей F-16 также поможет восстановить глобальную продовольственную безопасность. Имея эскадрилью хорошо оснащенных истребителей F-16, Украина сможет держать российские военные корабли и самолеты подальше от Черноморского зернового коридора, обеспечивая таким образом бесперебойный поток зерновых судов", - написал Кулеба.

Дополнение

Глава внешнеполитического ведомства неоднократно подчеркивал необходимость предоставления Украине истребителей F-16. Это ускорило бы контрнаступление, а также поспособствовало бы сохранению жизней военных и гражданских. 

На заседании Совета министров иностранных дел ЕС он подчеркнул, что современная боевая авиация станет лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европейского континента и должно быть принято как можно быстрее. 

В то же время, по информации издания The Hill, Президент США Джо Байден сталкивается с давлением со стороны своей же партии, которая призывает его направить Украине реактивную артиллерию большой дальности – ATACMS, а также истребители F-16.

Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, самолеты F-16 могут стать четким аргументом для врага, который отразит желание российской авиации даже приближаться к границам Украины. Вражеские самолеты ежедневно сбрасывают около 20 авиабомб в прифронтовой зоне. 

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