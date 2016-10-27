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КСУ сьогодні розгляне подання ВСУ щодо закону про судоустрій

КСУ сьогодні розгляне подання ВСУ щодо закону про судоустрій

Київ • УНН

 • 6313 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Конституційний суд України сьогодні розгляне у формі письмового слухання справи за конституційним поданням Верховного суду України щодо конституційності деяких положень закону "Про судоустрій і статус суддів" у редакції закону "Про забезпечення права на справедливий суд". Про це йдеться у порядку денному засідання КСУ, передає УНН.

Відповідно до порядку денного КСУ, розгляд справи призначено буде розпочато о 10 годині.

Нагадаємо, 6 жовтня До Конституційного суду України надійшло подання від Верховного суду України стосовно конституційності змін до Основного Закону у частині правосуддя.

3 жовтня пленум ВСУ ухвалив рішення звернутися до КСУ з проханням перевірити на відповідність Конституції внесених змін до Основного Закону щодо правосуддя, які стосуються ліквідації Верховного суду України.

Як повідомляв УНН, внесені зміни до Конституції передбачають перехід до триланкової судової системи та утворення протягом шести місяців з моменту набуття ним чинності нового Верховного Суду, у складі якого діятимуть Велика Палата, функцією якої є уніфікація судової практики та вирішення юрисдикційних спорів, та чотири касаційні суди, функцією яких є розгляд справ в касаційному порядку.

У розвиток конституційних змін в частині правосуддя законом встановлено кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду судді. Так, на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, володіє державною мовою та відповідає встановленим критеріям професійної компетентності, доброчесності та професійної етики.

Судді призначатимуться винятково за результатами публічного конкурсу та кваліфікаційного оцінювання як його складової. В конкурсі на посаду судді Верховного суду матимуть право брати участь як діючі судді, так і кандидати з не менш ніж 10-річним стажем наукової роботи у сфері права або адвокатської діяльності.

Законом “Про судоустрій і статус суддів” закріплена і нова підстава для звільнення судді з посади - непідтвердження легальності джерел походження доходів та майна. Закон містить низку нових механізмів для запобігання корупції в судовій системі: повний моніторинг способу життя судді, обов’язок подання Декларацій доброчесності та родинних зв’язків тощо. Передбачено створення при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України Громадської ради доброчесності, яка сприятиме ВККС у встановленні відповідності судді або кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності.

Закон запроваджує нові підходи до розподілу повноважень між органами суддівського врядування. Дисциплінарні повноваження щодо суддів будуть передані до Вищої ради правосуддя, а Вища кваліфікаційна комісія суддів зосередиться на вирішенні кваліфікаційних питань, включаючи проведення кваліфікаційного оцінювання суддів, відкритих конкурсів на посади, спеціального навчання суддів тощо. Такий підхід повністю відповідає європейським стандартам та неодноразового рекомендувався Венеціанською комісією.

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