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15 марта, 19:03 • 116142 просмотра

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15 марта, 13:44 • 169593 просмотра

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КСУ сегодня рассмотрит представления ВСУ по закону о судоустройстве

КСУ сегодня рассмотрит представления ВСУ по закону о судоустройстве

Киев • УНН

 • 6313 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Конституционный суд Украины сегодня рассмотрит в форме письменного слушания дела по конституционному представлению Верховного суда Украины относительно конституционности некоторых положений закона "О судоустройстве и статусе судей" в редакции закона "Об обеспечении права на справедливый суд". Об этом говорится в повестке дня заседания КСУ, передает УНН.

Согласно повестке дня КСУ, рассмотрение дела назначено, начнется в 10:00.

Напомним, 6 октября Конституционный суд Украины поступило представление от Верховного суда Украины относительно конституционности изменений в Основной Закон в части правосудия.

3 октября пленум ВСУ принял решение обратиться в КСУ с просьбой проверить на соответствие Конституции внесенных изменений в Основной Закон относительно правосудия, относящиеся к ликвидации Верховного суда Украины.

Как сообщал УНН, внесенные изменения в Конституцию предусматривают переход до трехзвенной судебной системы и образования в течение шести месяцев с момента вступления в силу нового Верховного Суда, в составе которого будут действовать Большая Палата, функцией которой является унификация судебной практики и решения юрисдикционных споров, и четыре кассационные суды , функцией которых является рассмотрение дел в кассационном порядке.

В развитие конституционных изменений в части правосудия законом установлены квалификационные требования к кандидатам на должность судьи. Так, на должность судьи может быть назначен гражданин Украины не моложе тридцати и не старше шестидесяти пяти лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пяти лет, владеющий государственным языком и соответствует установленным критериям профессиональной компетентности , добропорядочности и профессиональной этики.

Судьи будут назначаться исключительно по результатам публичного конкурса и квалификационного оценивания как его составляющей. В конкурсе на должность судьи Верховного суда будут иметь право участвовать как действующие судьи, так и кандидаты с не менее чем 10-летним стажем научной работы в сфере права или адвокатской деятельности.

Законом "О судоустройстве и статусе судей" закреплено и новое основание для освобождения судьи от должности - неподтверждения легальности источников происхождения доходов и имущества. Закон содержит ряд новых механизмов для предотвращения коррупции в судебной системе: полный мониторинг образа жизни судьи, обязанность представления Деклараций добродетели и родственных связей и тому подобное. Предусмотрено создание при Высшей квалификационной комиссии судей Украины Общественного совета добродетели, которая будет способствовать ВККС в установлении соответствия судьи или кандидата на должность судьи критериям профессиональной этики и добродетели.

Закон вводит новые подходы к распределению полномочий между органами судейского управления. Дисциплинарные полномочия в отношении судей будут переданы в Высший совет правосудия, а Высшая квалификационная комиссия судей сосредоточится на решении квалификационных вопросов, включая проведение квалификационной оценки судей, открытых конкурсов на должности, специального обучения судей. Такой подход полностью соответствует европейским стандартам и неоднократно рекомендовался Венецианской комиссией.

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