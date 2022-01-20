КСУ розглядатиме справу про звільнення Тупицького та Касмініна усно. Хочуть заслухати нардепів та представника Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Конституційний Суд України розгляне справу про звільнення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна з посади судді КСУ у формі усного провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на КСУ.
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Повідомляється, що на засіданні судді Великої палати розглянули питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указів Президента України “Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України” від 29 грудня 2020 року № 607/2020, “Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України” від 26 лютого 2021 року № 79/2021, “Про деякі питання забезпечення національної безпеки України” від 27 березня 2021 року № 124/2021.
Цитата
“За результатами постановлено Ухвалу Великої палати Суду про розгляд цієї справи (т.зв. справи Тупицького та Касмініна — ред.) у формі усного провадження”, — йдеться в повідомленні.
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Тобто справа розглядатиметься із заслуховуванням народних депутатів, що внесли конституційне подання, представників Верховної Ради та Президента у Конституційному Суді, експертів.
Доповнення
19 жовтня 2021 року повідомлялося, що Конституційний суд України розгляне справу про звільнення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна з посади судді КСУ.
Контекст
Президент України Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.
Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.
Проте Верховний Суд визнав протиправним та скасував указ Президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.
А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо голови КСУ Тупицького.
Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.