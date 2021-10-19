КСУ розгляне справу про звільнення Тупицького та Касмініна

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"Конституційний Суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указів Президента України „Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України“ від 29 грудня 2020 року, „Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України“ від 26 лютого 2021 року, „Про деякі питання забезпечення національної безпеки України“ від 27 березня 2021 року (т.зв. справа Тупицького О. та Касмініна О)", - написала Совгиря.

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За її словами, справа розглядатиметься на засіданні Великої палати Суду.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.