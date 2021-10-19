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КСУ рассмотрит дело об увольнении Тупицкого и Касминина

КСУ рассмотрит дело об увольнении Тупицкого и Касминина

Киев  •  УНН

 • 20531 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Конституционный суд Украины рассмотрит дело об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина с должности судьи КСУ. Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Конституционный Суд открыл производство по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины указов Президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года, "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 26 февраля 2021, "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 года (т.н. дело Тупицкого А. и Касминина А.)", - написала Совгиря.

Добавим

По ее словам, дело будет рассматриваться на заседании Большой Палаты Суда.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.
Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

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