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КСУ будет рассматривать дело об увольнении Тупицкого и Касминина устно. Хотят заслушать нардепов и представителя Зеленского

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Конституционный Суд Украины рассмотрит дело об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина с должности судьи КСУ в форме устного производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КСУ.

Детали

Сообщается, что на заседании судьи Большой палаты рассмотрели вопрос об определении формы конституционного производства в деле по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины указов Президента Украины “Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины” от 29 декабря 2020 года № 607/2020, “Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины” от 26 февраля 2021 года № 79/2021, “О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины” от 27 марта 2021 года № 124/2021.

Цитата

“По результатам принято определение Большой палаты суда о рассмотрении этого дела (т. н. дела Тупицкого и Касминина — ред.) в форме устного производства”, — говорится в сообщении.

Детали

То есть дело будет рассматриваться с заслушиванием народных депутатов, внесших конституционное представление, представителей Верховной Рады и Президента в Конституционном Суде, экспертов.

Дополнение

19 октября 2021 года сообщалось, что Конституционный суд Украины рассмотрит дело об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина с должности судьи КСУ.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицькому в осуществлении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 И ч. 2 Ст. 384 УК Украины) — и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно отстранения Тупицкого с должности главы КСУ.

Однако Верховный Суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации.

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