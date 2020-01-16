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КСУ оголосив перерву у розгляді справи щодо судоустрою і статусу суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Велика Палата Конституційного суду України оголосила перерву в розгляді справи стосовно відповідності Конституції України закону України щодо судоустрою і статусу суддів у формі усного провадження, передає кореспондент УНН.

КСУ оголосив перерву у розгляді справи щодо судоустрою і статусу суддів

“Оголошується перерва у справі до 10:00 21 січня”, — сказав суддя.

Так, Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі усного провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України “Про судоустрій і статус суддів” від 2 червня 2016 року № 1402—VIII (далі — Закон № 1402), “Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування” від 16 жовтня 2019 року № 193—ІХ (далі — Закон № 193), “Про Вищу раду правосуддя” від 21 грудня 2016 року № 1798—VІІІ (далі — Закон № 1798).

Зазначемо, суб’єкт права на конституційне подання оспорює окремі положення Закону № 1402 у їх взаємному зв’язку із пунктами 4-7 розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 193, зокрема, щодо визначення складу Верховного Суду, а також окремих процедурних питань, пов’язаних з формуванням нового складу Верховного Суду, відбором та діяльністю суддів, формуванням Вищою радою правосуддя Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Також, заявник оспорює положення Закону № 1798, якими унормовано окремі питання звільнення членів Вищої ради правосуддя, створення і обсяг повноважень Комісії з питань доброчесності та етики, а також якими врегульовано питання дисциплінарного провадження щодо суддів Верховного Суду, членів Вищої ради правосуддя та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Нагадаємо, до Конституційного суду України надійшло конституційне подання Верховного суду щодо відповідності Конституції України закону України щодо судоустрою і статусу суддів.

Як повідомлялося раніше, Верховний Суд просив Зеленського ветувати його законопроект щодо судової реформи.

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