Критично важливі для економіки підприємства зможуть скористатися тимчасовими умовами бронювання працівників. Це допоможе зберегти безперервність робочих процесів, повідомляє Дія, передає УНН.

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Цією послугою можуть скористатися підприємства та їхні відокремлені підрозділи, у яких строк дії критичності закінчився, починаючи з 27 жовтня 2026 року. Вони зможуть подати заяву про бронювання без очікування 72 годин на формування списку працівників. Терміни опрацювання таких заяв будуть становити до 24 годин.

Для цього потрібно виконати наступні дії:

Авторизуватися на порталі Дія;

Обрати послугу «Бронювання працівників»;

Подати заяву про бронювання військовозобов’язаних працівників.

Якщо маєте чинний статус критично важливого для економіки підприємства станом на дату подання, але його дія закінчується до 20 грудня, то просто подайте заяву про продовження бронювання. Кінцева дата бронювання встановлюється до 20 грудня 2026 року включно - йдеться в дописі.

Водночас бронювання не продовжується автоматично. Для цього потрібно подати заяву через портал Дія. Підприємства, які мають чинний статус, можуть як і раніше подати заяву про продовження бронювання на загальних умовах.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою передбачив перехідний період до 20 грудня 2026 року у системі бронювання. Водночас уряд змінив правила визначення кількості заброньованих і розширив підстави для перевірки підприємств через можливі схеми ухилення від сплати податків.