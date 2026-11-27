Критические предприятия получили упрощённое бронирование работников: названа "крайняя" дата
Киев • УНН
Предприятия со статусом критических смогут бронировать работников без 72-часового ожидания. Заявления будут обрабатываться в течение 24 часов.
Критически важные для экономики предприятия смогут воспользоваться временными условиями бронирования работников. Это поможет сохранить непрерывность рабочих процессов, сообщает «Дія», передает УНН.
Детали
Этой услугой могут воспользоваться предприятия и их обособленные подразделения, у которых срок действия статуса критичности истек, начиная с 27 октября 2026 года. Они смогут подать заявление о бронировании без ожидания 72 часов для формирования списка работников. Срок рассмотрения таких заявлений составит до 24 часов.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- Авторизоваться на портале «Дія»;
- Выбрать услугу «Бронирование работников»;
- Подать заявление о бронировании военнообязанных работников.
Если на дату подачи заявления у вас есть действующий статус критически важного для экономики предприятия, но срок его действия истекает до 20 декабря, просто подайте заявление о продлении бронирования. Конечная дата бронирования устанавливается по 20 декабря 2026 года включительно
В то же время бронирование не продлевается автоматически. Для этого необходимо подать заявление через портал «Дія». Предприятия, имеющие действующий статус, могут, как и раньше, подать заявление о продлении бронирования на общих условиях.
Напомним
Кабинет министров Украины принял постановление, которым предусмотрел переходный период до 20 декабря 2026 года в системе бронирования. В то же время правительство изменило правила определения количества забронированных и расширило основания для проверки предприятий из-за возможных схем уклонения от уплаты налогов.