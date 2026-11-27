Критически важные для экономики предприятия смогут воспользоваться временными условиями бронирования работников. Это поможет сохранить непрерывность рабочих процессов, сообщает «Дія», передает УНН.

Детали

Этой услугой могут воспользоваться предприятия и их обособленные подразделения, у которых срок действия статуса критичности истек, начиная с 27 октября 2026 года. Они смогут подать заявление о бронировании без ожидания 72 часов для формирования списка работников. Срок рассмотрения таких заявлений составит до 24 часов.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Авторизоваться на портале «Дія»;

Выбрать услугу «Бронирование работников»;

Подать заявление о бронировании военнообязанных работников.

Если на дату подачи заявления у вас есть действующий статус критически важного для экономики предприятия, но срок его действия истекает до 20 декабря, просто подайте заявление о продлении бронирования. Конечная дата бронирования устанавливается по 20 декабря 2026 года включительно - говорится в сообщении.

В то же время бронирование не продлевается автоматически. Для этого необходимо подать заявление через портал «Дія». Предприятия, имеющие действующий статус, могут, как и раньше, подать заявление о продлении бронирования на общих условиях.

Напомним

Кабинет министров Украины принял постановление, которым предусмотрел переходный период до 20 декабря 2026 года в системе бронирования. В то же время правительство изменило правила определения количества забронированных и расширило основания для проверки предприятий из-за возможных схем уклонения от уплаты налогов.