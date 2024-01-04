Кримські партизани здали координати військового заводу рф

Кримські партизани "злили" в Мережу координати чергового військового заводу рф. Про це вони повідомили у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

"АТЕШ" не перестає вести розвідку об'єктів, за допомогою яких окупанти можуть зберегти свою боєздатність. Ми рекомендуємо Силам Оборони України завдати удару по зазначеному заводу. Обстріл українських міст і загибель мирних жителів мають бути помстилися! - написали "АТЕШ".

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Партизани також вказали і координати військового об'єкта рф: 55.911153, 37.765389

Зокрема йдеться про виробництво на Митищинському машинобудівному заводі. В "АТЕШ" зазначили, що АТ "ММЗ" виробляє сімейство швидкохідних гусеничних машин, призначених для монтажу спецтехніки, а у воєнний час, додатково створює різні види запчастин для бойової техніки.

За даними партизанів, з 19 травня 2023 року через напад Росії на Україну підприємство потрапило під блокуючі санкції США через зв'язок з активізацією зусиль Росії з розроблення зброї та пов'язаних із нею систем.

Партизани Атеш проникли на завод авіаційної та ракетної техніки в Росії

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Раніше партизани АТЕШ виявили у Криму російський радар "Небо-М", який має вирішальне значення для виявлення цілей на висоті.