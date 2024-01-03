Крымские партизаны сдали координаты военного завода рф

Крымские партизаны "слили" в Сеть координаты очередного военного завода рф. Об этом они сообщили в своём телеграм-канале, передаёт УНН.

"АТЕШ" не перестает вести разведку объектов, с помощью которых оккупанты могут сохранить свою боеспособность. Мы рекомендуем Силам Обороны Украины нанести удар по указанному заводу. Обстрел украинских городов и гибель мирных жителей должны быть отомщены! – написали «АТЕШ».

Детали

Партизаны также указали и координаты военного объекта рф: 55.911153, 37.765389

В частности речь идёт о производстве на Мытищинском машиностроительном заводе. В "АТЕШ" отметили, что АО "ММЗ" производит семейство быстроходных гусеничных машин, предназначенных для монтажа спецтехники, а в военное время, дополнительно создает разные виды запчастей для боевой техники.

По данным партизан с 19 мая 2023 года из-за нападения россии на Украину предприятие попало под блокирующие санкции США за связь с активизацией усилий россии по разработке оружия и связанных с ним систем.

Партизаны Атеш проникли на завод авиационной и ракетной техники в России

Напомним

Ранее партизаны АТЕШ обнаружили в Крыму российский радар "Небо-М", который имеет решающее значение для обнаружения целей на высоте.