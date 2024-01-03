Крымские партизаны сдали координаты военного завода рф
Крымские партизаны раскрыли координаты российского военного завода, производящего запчасти для боевых машин, призвав украинские войска нанести по нему удар в отместку за гибель мирных жителей.
Безуглая предложила части коллектива "Квартал 95" пойти добровольцами в ВСУ
Безуглая о скандальной шутке "Квартала 95": какой бы законной ни была деятельность, каким бы успешным шоу не было, вопрос уместности гастролей и стилистики выступлений лежит в морально-этической плоскости.
Международное сообщество требует прекратить атаки йеменских хуситов на судна в Красном море
Глобальная коалиция призывает хуситов прекратить атаки в Красном море, освободить пленных; США подчеркивают морскую безопасность, намекая на поддержку Ирана.
Враг нанес два удара по Харькову: есть информация о повреждении гражданской инфраструктуры
Российские удары ракетами С-300 по Харькову нанесли ущерб инфраструктуре, информации о жертвах нет.
Сумщина: армейцы рф обстреляли девять общин, есть раненые
Российские войска обстреляли Великописаревскую общину в Сумах, вызвав 184 взрыва; один мирный житель получил ранения.
В Харькове раздаются взрывы: оккупанты наносят удары из Белгорода
Российские войска нанесли удары по Харькову из-под Белгорода, используя систему С-300.
Как работает шведский "Archer" в Донецкой области
Украинские силы в Донецке используют шведские артиллерийские системы "Арчер" для точных ударов по российским войскам; Швеция подтвердила поставку восьми единиц.
Николаевщина: россияне обстреляли Снигиревку, ранен ребенок
В результате российских обстрелов в Снигиревке пострадали жители, в том числе ребенок; местные службы реагируют и проводят ремонтные работы.
Продвижение Формулы мира и укрепление поддержки Украины: Кулеба дал поручение руководителям всех посольств и генконсульств
Министр иностранных дел Украины Кулеба призывает украинских дипломатов усилить продвижение украинских нарративов и обеспечить высокое международное внимание к российской агрессии.
Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток произошло 47 боевых столкновений
Генеральный штаб сообщил о 47 боевых столкновениях и различных ударах со стороны противника.