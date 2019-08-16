Кросовер перекинувся на Львівщині, пасажир загинув на місці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Кросовер BMW X5 перекинувся у кювет на Львівщині, пасажир загинув, особу водія встановлюють. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"16 серпня, о 2:53, у селі Міженець Старосамбірського району, водій автомобіля BMW X5 не справився із керуванням, з’їхав в кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП пасажир автомобіля, мешканець села Міженець 1990 року народження, загинув на місці події", - повідомили у департаменті.
Обставини події і особа водія встановлюються.
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