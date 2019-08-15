У ДТП на Одещині постраждали мати з донькою

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Одеський області внаслідок зіткнення легковика та мопеда постраждали дві жінки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в області.

На ґрунтовій дорозі в селі Ананьїв Перший автомобіль Chery зіткнувся з мопедом, що їхав назустріч. Жінка-водій та пасажирка мопеда - мати з донькою 1976 та 2000 року народження - отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

За даними поліції, попередньо встановлено, що аварія сталася через те, що водій автомобіля – місцевий житель 1998 року народження – не надав перевагу в русі двоколісному транспорту.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначена низка експертиз, розслідуються обставини події.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення мотоциклів на Буковині загинуло двоє людей.

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