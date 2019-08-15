В ДТП в Одесской области пострадали мать с дочерью

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 73086 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 86752 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126546 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136775 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125724 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127791 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129991 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153120 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151097 просмотра

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В ДТП в Одесской области пострадали мать с дочерью

В ДТП в Одесской области пострадали мать с дочерью

Киев  •  УНН

 • 11593 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Одесской области в результате столкновения легковушки и мопеда пострадали две женщины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области.

На грунтовой дороге в селе Ананьев Первый автомобиль Chery столкнулся с мопедом, который ехал навстречу. Женщина-водитель и пассажирка мопеда - мать с дочерью 1976 и 2000 года рождения - получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По данным полиции, предварительно установлено, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля - местный житель 1998 года рождения - не предоставил преимущество в движении двухколесному транспортному средству.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назаначен ряд экспертиз, расследуются обстоятельства происшествия.

Напомним, в результате столкновения мотоциклов на Буковине погибли два человека.

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