В ДТП в Одесской области пострадали мать с дочерью
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Одесской области в результате столкновения легковушки и мопеда пострадали две женщины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области.
На грунтовой дороге в селе Ананьев Первый автомобиль Chery столкнулся с мопедом, который ехал навстречу. Женщина-водитель и пассажирка мопеда - мать с дочерью 1976 и 2000 года рождения - получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
По данным полиции, предварительно установлено, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля - местный житель 1998 года рождения - не предоставил преимущество в движении двухколесному транспортному средству.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назаначен ряд экспертиз, расследуются обстоятельства происшествия.
Напомним, в результате столкновения мотоциклов на Буковине погибли два человека.