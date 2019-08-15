На Буковині загинули 2 людей через зіткнення мотоциклів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Автопригода сталася у середу пізно ввечері у селі Стальнівці. На місці аварії працюють слідчо-оперативні групи обласного управління Нацполіції та Новоселицького відділення поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Чернівецькій області.
Повідомлення про ДТП з потерпілими на Новоселиччині надійшло до поліції приблизно о 22:20. Попередньо, внаслідок лобового зіткнення двох мотоциклів троє осіб отримали тілесні ушкодження.
Прибувши на місце події, поліцейські встановили особи учасників автопригоди. Ними виявилися троє місцевих жителів, віком від 24-х до 29-ти років. Від отриманих травм двоє з них загинули, ще один перебуває без свідомості у тяжкому стані в лікарні.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо про зіткнення мотоцикла та мопеда на Луганщині: один водій у комі, іншого арештовано.