На Буковине погибли 2 человека из-за столкновения мотоциклов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Автопроисшествие произошло в среду поздно вечером в селе Стальновцы. На месте аварии работают следственно-оперативные группы областного управления Нацполиции и Новоселицкого отделение полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Черновицкой области.
Сообщение о ДТП с пострадавшими на Новоселиччини поступило в полицию примерно в 22:20. Предварительно, в результате лобового столкновения двух мотоциклов три человека получили телесные повреждения.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили личности участников ДТП. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 24-х до 29-ти лет. От полученных травм двое из них погибли, еще один находится без сознания в тяжелом состоянии в больнице.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним про столкновение мотоцикла и мопеда в Луганской области: один водитель в коме, другой арестован.