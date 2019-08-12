Столкновение мотоцикла и мопеда в Луганской области: один водитель в коме, другой арестован

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Виновник ДТП в Новоайдаре Луганской области, по результатам которой 16-летний местный житель в тяжелом состоянии попал в реанимационное отделение, по требованию прокуратуры взят под стражу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, около 16:10, 29 июля 2019 года в пгт Новоайдар 32-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем мотоцикла Lifan, нарушая правила дорожного движения, превысил скорость, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, в результате чего столкнулся с мопедом, которым управлял 16-летний юноша.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, находившийся за рулем мопеда, получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом бессознательном состоянии, а именно с черепно-мозговой травмой, которая привела к мозговой коме II степени. В этом состоянии пострадавший находится по настоящее время.

“При наличии достаточных доказательств виновнику ДТП, а именно водителю мотоцикла, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они причинили тяжелое телесное повреждение)”, — говорится в сообщении.

9 августа по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, Северодонецким городским судом Луганской области подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 80 прожиточных минимумов доходов граждан, что составляет 153, 680 тыс. грн.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершенного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в Херсонской области в результате столкновения легковушки и мопеда пострадали двое несовершеннолетних ребят.

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