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Двоє неповнолітніх постраждали у ДТП на Херсонщині

Двоє неповнолітніх постраждали у ДТП на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Херсонській області внаслідок зіткнення легковика та мопеда постраждали двоє неповнолітніх хлопців. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Подія сталася у смт Велика Олександрівка. На місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що 46-річний водій автомобіля "ГАЗ-24", в зв’язку з виниклою технічною несправністю автомобіля, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з мопедом "Мустанг". На мопеді пересувалися двоє хлопців, 14 та 16 років.

В результаті ДТП неповнолітніх доставили до районної лікарні, де їм була надана медична допомога. Наразі їх життю нічого не загрожує.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Поліція з’ясовує всі обставини ДТП.

Нагадаємо, у ДТП на Донеччині постраждало двоє дорослих і 7-річна дитина.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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