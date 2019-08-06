Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Херсонской области

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 98005 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128541 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138621 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126934 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128465 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130498 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153171 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151129 просмотра

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Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Херсонской области

Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Херсонской области

Киев  •  УНН

 • 25641 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Херсонской области в результате столкновения легковушки и мопеда пострадали двое несовершеннолетних парней. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Происшествие произошло в пгт Великая Александровка. На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 46-летний водитель автомобиля "ГАЗ-24", в связи с возникшей технической неисправностью автомобиля, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с мопедом "Мустанг". На мопеде передвигались двое парней, 14 и 16 лет.

В результате ДТП несовершеннолетних доставили в районную больницу, где им была оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Напомним, в ДТП в Донетской области пострадало двое взрослых и 7-летний ребенок.

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