Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Херсонской области в результате столкновения легковушки и мопеда пострадали двое несовершеннолетних парней. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Происшествие произошло в пгт Великая Александровка. На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 46-летний водитель автомобиля "ГАЗ-24", в связи с возникшей технической неисправностью автомобиля, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с мопедом "Мустанг". На мопеде передвигались двое парней, 14 и 16 лет.
В результате ДТП несовершеннолетних доставили в районную больницу, где им была оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
Напомним, в ДТП в Донетской области пострадало двое взрослых и 7-летний ребенок.