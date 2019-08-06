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У ДТП на Донеччині постраждало двоє дорослих і 7-річна дитина

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Унаслідок ДТП у Мирнограді, на Донеччині, постраждали 3 людини, серед яких 7-річна дитина. Зіткнення двох легковиків сталося вчора, 5 серпня. За попередніми даними - один з водіїв находився у стані сп’яніння, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Донецькій області.

Як повідомили у прес-службі, поліцейські попередньо встановили, що нетверезий 43-річний водій автомобіля"ВАЗ 2114″ виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем “ВАЗ 2109”.

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У результаті зіткнення постраждав порушник та його пасажири — 32-річна жінка та 7-річна дитина. Всі були доставлені до місцевої лікарні, повідомили у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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