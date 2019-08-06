У ДТП на Донеччині постраждало двоє дорослих і 7-річна дитина

Як повідомили у прес-службі, поліцейські попередньо встановили, що нетверезий 43-річний водій автомобіля"ВАЗ 2114″ виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем “ВАЗ 2109”.

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У результаті зіткнення постраждав порушник та його пасажири — 32-річна жінка та 7-річна дитина. Всі були доставлені до місцевої лікарні, повідомили у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.