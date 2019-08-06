В ДТП в Донецкой области пострадали двое взрослых и 7-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В результате ДТП в Мирнограде, в Донецкой области, пострадали 3 человека, среди которых 7-летний ребенок. Столкновение двух легковушек произошло вчера, 5 августа. По предварительным данным - один из водителей находился в состоянии опьянения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Донецкой области.
Как сообщили в пресс-службе, полицейские предварительно установили, что нетрезвый 43-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2114" выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2109".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России в ДТП с микроавтобусом погибли 7 человек
В результате столкновения пострадал нарушитель и его пассажиры - 32-летняя женщина и 7-летний ребенок. Все были доставлены в местную больницу, сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.