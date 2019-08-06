У Росії в ДТП з мікроавтобусом загинули 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Рязанській області Росії зіткнулися мікроавтобус Mercedes Vita і позашляховик Toyota Land Cruiser. За попередніми даними, загинули 7 людей, ще вісім постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
За словами керівника прес-служби УМВС по Рязанській області Олександра Поташова, аварія сталася близько 05:00 в Сасівському районі.
Всього в пасажирському мікроавтобусі перебувало 11 осіб.
ДТП сталося на трасі М-5, неподалік від села Пічкіряєво.
Нагадаємо, кількість постраждалих під час вибухів на складі боєприпасів під Красноярськом зросла до 12.