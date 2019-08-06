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У Росії в ДТП з мікроавтобусом загинули 7 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Рязанській області Росії зіткнулися мікроавтобус Mercedes Vita і позашляховик Toyota Land Cruiser. За попередніми даними, загинули 7 людей, ще вісім постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

За словами керівника прес-служби УМВС по Рязанській області Олександра Поташова, аварія сталася близько 05:00 в Сасівському районі.

Всього в пасажирському мікроавтобусі перебувало 11 осіб.

ДТП сталося на трасі М-5, неподалік від села Пічкіряєво.

Нагадаємо, кількість постраждалих під час вибухів на складі боєприпасів під Красноярськом зросла до 12.

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