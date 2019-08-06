В России в ДТП с микроавтобусом погибли 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Рязанской области России столкнулись микроавтобус Mercedes Vita и внедорожник Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, погибли 7 человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
По словам руководителя пресс-службы УМВД по Рязанской области Александра Поташова, авария произошла около 05:00 в Сасовском районе.
Всего в пассажирском микроавтобусе находилось 11 человек.
ДТП произошло на трассе М-5, неподалеку от села Пичкиряево.
Напомним, число пострадавших при взрывах на полигоне боеприпасов под Красноярском выросло до 12.