Кількість постраждалих під час вибухів на складі боєприпасів під Красноярськом зросла до 12
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Дванадцятий потерпілий через вибухи на складі боєприпасів в місті Ачинськ Красноярського краю Росії доставлений в центральну районну лікарню. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"До нас доставили дванадцятого потерпілого, він у свідомості, зараз проходить обстеження, за результатами якого буде прийнято рішення - чи потрібна йому госпіталізація або він буде проходити лікування амбулаторно", - сказав співрозмовник агентства в медустанові.
У лікарні уточнили, що з 11 осіб, яких раніше доставили в медустанови, госпіталізовано шестеро. Двоє з них евакуйовані санавіацією в лікарню в Красноярську, ще четверо перебувають в Ачінській ЦРЛ. Решта, що звернулися, проходять лікування амбулаторно.
На території Ачинського району діє режим НС.
Нагадаємо, військовослужбовець загинув в результаті вибухів на території артилерійського складу в селі Кам'янка Красноярського краю.
Вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках. Джерело в екстрених службах повідомило, що розліт осколків від вибухи снарядів досягає 15 км.
В результаті загинула одна людина, постраждали семеро, в їх числі двоє військових, вони госпіталізовані з осколковими пораненнями. Ще п'ятьом медичну допомогу надали амбулаторно, у двох з них діагностували опіки.