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Кількість постраждалих під час вибухів на складі боєприпасів під Красноярськом зросла до 12

Кількість постраждалих під час вибухів на складі боєприпасів під Красноярськом зросла до 12

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Дванадцятий потерпілий через вибухи на складі боєприпасів в місті Ачинськ Красноярського краю Росії доставлений в центральну районну лікарню. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"До нас доставили дванадцятого потерпілого, він у свідомості, зараз проходить обстеження, за результатами якого буде прийнято рішення - чи потрібна йому госпіталізація або він буде проходити лікування амбулаторно", - сказав співрозмовник агентства в медустанові.

У лікарні уточнили, що з 11 осіб, яких раніше доставили в медустанови, госпіталізовано шестеро. Двоє з них евакуйовані санавіацією в лікарню в Красноярську, ще четверо перебувають в Ачінській ЦРЛ. Решта, що звернулися, проходять лікування амбулаторно.

На території Ачинського району діє режим НС.

Нагадаємо, військовослужбовець загинув в результаті вибухів на території артилерійського складу в селі Кам'янка Красноярського краю.

Вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках. Джерело в екстрених службах повідомило, що розліт осколків від вибухи снарядів досягає 15 км.

В результаті загинула одна людина, постраждали семеро, в їх числі двоє військових, вони госпіталізовані з осколковими пораненнями. Ще п'ятьом медичну допомогу надали амбулаторно, у двох з них діагностували опіки.

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