Вибухи у Красноярському краї: ЗМІ повідомляють про загиблого, йде підготовка до евакуації міста

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Військовослужбовець загинув в результаті вибухів на території артилерійського складу в селі Кам’янка Красноярського краю. Про це в понеділок повідомило російсому агентству ТАСС джерело в екстрених службах регіону, пише УНН.

5 серпня близько 13.00 на території одного зі складів Центру матеріально-технічного забезпечення Центрального військового округу (ЦВО) загорілося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів, за пожежею послідували вибухи.

За інформацією джерела в силових структурах, горять два майданчики, в цілому на них знаходиться близько 40 тисяч артилерійських снарядів калібру 125 мм і 152 мм.

Вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках. Джерело в екстрених службах повідомив, що розліт осколків від вибухи снарядів досягає 15 км.

В результаті загинула одна людина, постраждали семеро, в їх числі двоє військових, вони госпіталізовані з осколковими пораненнями. Ще п’ятьом медичну допомогу надали амбулаторно, у двох з них діагностували опіки.

Особовий склад складу евакуйований, МНС Росії проводить евакуацію населення в радіусі 20 км від сховища. За даними міністерства, евакуація жителів йде з двох населених пунктів — Новий Улуй і Кам’янка. Джерело повідомляє, що вирішується питання про евакуацію з населених пунктів Малий Улуй і Улуй. Також людей евакуюють з дитячого табору “Сокіл”.

Як повідомив ТАСС мер Ачинська Ілай Ахметов, до евакуації після НП готують жителів міста.

Близько 1 тисячі чоловік самостійно евакуювалися з сіл, розташованих поряд з військовою частиною.

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