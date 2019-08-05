Взрывы в Красноярском крае: СМИ сообщают о погибшем, идет подготовка к эвакуации города
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Военнослужащий погиб в результате взрывов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края. Об этом в понедельник сообщил российскому агентству ТАСС источник в экстренных службах региона, пишет УНН.
5 августа около 13:00 на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы.
По информации источника в силовых структурах, горят две площадки, в общей сложности на них находится около 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 мм и 152 мм.
Взрывной волной выбило окна в жилых домах. Источник в экстренных службах сообщил, что разлет осколков от взрывающихся снарядов достигает 15 км.
В результате погиб один человек, пострадали семеро, в их числе двое военных, они госпитализированы с осколочными ранениями. Еще пятерым медицинскую помощь оказали амбулаторно, у двоих из них диагностировали ожоги.
Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. По данным министерства, эвакуация жителей идет из двух населенных пунктов — Новый Улуй и Каменка. Источник сообщает, что решается вопрос об эвакуации из населенных пунктов Малый Улуй и Улуй. Также людей эвакуируют из детского лагеря “Сокол”.
Как сообщил ТАСС мэр Ачинска Илай Ахметов, к эвакуации после ЧП готовят жителей города.
Около 1 тысячи человек самостоятельно эвакуировались из сел, расположенных рядом с воинской частью.