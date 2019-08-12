Зіткнення мотоцикла та мопеда на Луганщині: один водій у комі, іншого арештовано

За даними прокуратури, близько 16:10, 29 липня 2019 року у смт Новоайдар 32-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом мотоцикла Lifan, порушуючи правила дорожнього руху, перевищив швидкість, не впорався з керуванням та допустив виїзд на зустрічну смугу, в результаті чого зіткнувся з мопедом, яким керував 16-річний юнак.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій, який знаходився за кермом мопеда, отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу у тяжкому несвідомому стані, а саме з черепно-мозковою травмою, що призвела до мозкової коми II ступеню. У цьому стані потерпілий перебуває по теперішній час.

"За наявності достатніх доказів винуватцю ДТП, а саме водію мотоцикла, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження)", - йдеться в повідомленні.

9 серпня за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, Сєвєродонецьким міським судом Луганської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів доходів громадян, що становить 153, 680 тис. грн.

На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває.

Винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, у Херсонській області внаслідок зіткнення легковика та мопеда постраждали двоє неповнолітніх хлопців.