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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 1478 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 46498 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130333 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121444 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125471 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128246 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152937 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Кроссовер перевернулся во Львовской области, пассажир погиб на месте

Кроссовер перевернулся во Львовской области, пассажир погиб на месте

Киев  •  УНН

 • 10532 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Кроссовер BMW X5 перевернулся в кювет во Львовской области, пассажир погиб, личность водителя устанавливается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"16 августа, в 2:53, в селе Миженец Старосамборского района, водитель автомобиля BMW X5 не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пассажир автомобиля, житель села Миженец 1990 года рождения, погиб на месте происшествия", - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия и личность водителя устанавливаются.

Напомним, в ДТП в Одесской области пострадали мать с дочкой.

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