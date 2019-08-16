Кроссовер перевернулся во Львовской области, пассажир погиб на месте

"16 августа, в 2:53, в селе Миженец Старосамборского района, водитель автомобиля BMW X5 не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пассажир автомобиля, житель села Миженец 1990 года рождения, погиб на месте происшествия", - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия и личность водителя устанавливаются.

Напомним, в ДТП в Одесской области пострадали мать с дочкой.