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Критика попередньої влади обсягів транзиту з РФ може виглядати як лицемірство - Вітренко

Критика попередньої влади обсягів транзиту з РФ може виглядати як лицемірство - Вітренко

Київ • УНН

 • 7467 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Коли представники попередньої влади України критикують зменшення обсягів транзиту газу з Росії, це може виглядати як лицемірство. Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Я розумію, що хотілось би, щоб обсяги і транзиту і доходи від нього не зменшувалися. Але давайте подивимося правді в очі. Обсяги, які йшли через Україну в Румунію і потім на південь Європи, зараз будуть йти через Турецький потік. Мова йде про приблизно 30 мільярдів кубометрів”, — написав Вітренко.

Він зауважив, що проект “Турецький потік” з’явився ще у 2014 році.

“Ніхто ж особливо не критикує попередніх Президентів, Уряди і парламент, дипломатів за те, що вони його не упередили або зупинили. Тому коли представники попередньої влади зараз критикують зменшення обсягів транзиту це може виглядати як лицемірство”, — додав він.

Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

У межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.

Кабінет міністрів України 30 грудня дозволив НАК “Нафтогаз України” підписати з російським ПАТ “Газпром” угоду про врегулювання газових суперечок і про надання послуги з організації транспортування природного газу.

Українські Національні Новини

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