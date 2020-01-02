Критика попередньої влади обсягів транзиту з РФ може виглядати як лицемірство - Вітренко

КИЇВ. 2 січня. УНН. Коли представники попередньої влади України критикують зменшення обсягів транзиту газу з Росії, це може виглядати як лицемірство. Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко, передає УНН.