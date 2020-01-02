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Критика предыдущей власти объемов транзита из РФ может выглядеть как лицемерие - Витренко

Критика предыдущей власти объемов транзита из РФ может выглядеть как лицемерие - Витренко

Киев  •  УНН

 • 7466 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Когда представители предыдущей власти Украины критикуют уменьшения объемов транзита газа из России, это может выглядеть как лицемерие. Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, передает УНН.

“Я понимаю, что хотелось бы, чтобы объемы и транзита и доходы от него не уменьшались. Но давайте посмотрим правде в глаза. Объемы, которые шли через Украину в Румынию и затем на юг Европы, сейчас будут идти через Турецкий поток. Речь идет о примерно 30 миллиардов кубометров”, — написал Витренко.

Он отметил, что проект “Турецкий поток” появился еще в 2014 году.

“Никто особенно не критикует предыдущих президентов, правительств и парламентов, дипломатов за то, что они его не предупредили или остановили. Поэтому когда представители предыдущей власти сейчас критикуют уменьшения объемов транзита это может выглядеть как лицемерие”, — добавил он.

Напомним, в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки — 65 млрд м куб газа в первый год и по 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

В рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от “Газпрома” по решению Стокгольмского арбитража.

Кабинет министров Украины 30 декабря позволил НАК “Нафтогаз Украины” подписать с российским ОАО “Газпром” соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

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