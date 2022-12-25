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Криголам «Ноосфера» починає новий антарктичний сезон

Криголам «Ноосфера» починає новий антарктичний сезон

Київ • УНН

 • 428351 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. 24 грудня 2022 року, флагман українського науково-дослідного флоту – криголам «Ноосфера» вирушив з Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) в Антарктику. Це вже другий його антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Капітаном судна, як і минулого разу, є Павло Панасюк.

Деталі

«Нинішня експедиція є спільною українсько-польською і фінансована переважно Польською антарктичною програмою (що є дуже помічним для нас в умовах скороченого через повномасштабну війну бюджету). Тож спочатку «Ноосфера» вирушить до польської антарктичної станції «Арцтовський», яка знаходиться на острові Кінг Джордж», - йдеться у повідомленні.

Далі криголам доставить вантажі, і що дуже важливо, українську команду технічних спеціалістів на нашу станцію «Академік Вернадський».

«Ці фахівці попри всі складнощі мають завершити розпочату модернізацію інфраструктури станції. Цього сезону в планах заміна системи опалення, облаштування нового майданчика для зберігання човнів, роботи з заземлення дизельної та головної будівлі станції, а також низка інших невідкладних робіт, потрібних для успішної зимівлі 28-ї УАЕ», - додали у Центрі.

Попереду в судна – довга дорога через Атлантичний та Південний океани. Очікується, що криголам дістанеться «Вернадського» до кінця січня наступного року.

До речі

«Ноосфера» йде до Антарктиди з великим тризубом на борту (розміром 1.25 м на 1.05 м). Два малі Державні Герби України були встановлені восени цього року під командуванням капітана Олександра Гришка під час ремонту та підготовки судна до антарктичного рейсу. Наші символи посіли чільне почесне місце – на фальштрубах з правого та лівого борту судна.
«Світ має бачити нашу незламність та впевненість у Перемозі повсюди, навіть посеред айсбергів та вічних снігів. Все буде Україна!», - додали у науковому центрі.

Нагадаємо

З кінця січня до кінця травня 2022 року відбувся перший антарктичний сезон «Ноосфери». Наш флагман успішно забезпечив ротацію зимівників на українській станції «Академік Вернадський», перезмінку полярників на польській станції «Арцтовський» та проведення унікальних досліджень з вивчення Південного океану.

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