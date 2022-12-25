Ледокол «Ноосфера» начинает новый антарктический сезон

КИЕВ. 25 декабря. УНН. 24 декабря 2022 года, флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол «Ноосфера» отправился из Кейптауна (Южно-Африканская Республика) в Антарктику. Это уже второй его антарктический сезон под сине-желтым флагом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.