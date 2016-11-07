Кремль заперечив причетність РФ до замаху на лідера Чорногорії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Кремль заперечив причетність РФ до замаху на прем'єр-міністра країни Міло Джукановича. Про це у понеділок заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"За офіційними лініях ніяких запитів не було, я не знаю, чи були запити по лінії спеціальних служб. Але в даному випадку ми не маємо якусь інформацію і, безумовно, категорично заперечуємо можливість офіційної причетності до яких би то ні було спроб організації будь -то протиправних дій ", - сказав Д.Пєсков журналістам у відповідь на питання про те, чи надходили запити від Чорногорії з приводу розслідування спроби замаху на прем'єр-міністра країни, до якого, за заявами прокурора Чорногорії, можуть бути причетні російські націоналісти.
Як повідомляв УНН, прокуратура Чорногорії звинувачує націоналістів з РФ в підготовці вбивства прем'єра.