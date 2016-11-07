Кремль отрицает причастность РФ к покушению на лидера Черногории

"По официальным линиям никаких запросов не было, я не знаю, были ли запросы по линии специальных служб. Но в данном случае мы не имеем какой-то информации и, безусловно, категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий", - сказал Д.Песков журналистам в ответ на вопрос о том, поступали ли запросы от Черногории по поводу расследования попытки покушения на премьер-министра страны, к которому, по заявлениям прокурора Черногории, могут быть причастны российские националисты.

Как сообщал УНН, прокуратура Черногории обвиняет националистов из РФ в подготовке убийства премьера.