Кремль отрицает причастность РФ к покушению на лидера Черногории
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Кремль отрицает причастность РФ к покушению на премьер-министра страны Мило Джукановича. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"По официальным линиям никаких запросов не было, я не знаю, были ли запросы по линии специальных служб. Но в данном случае мы не имеем какой-то информации и, безусловно, категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий", - сказал Д.Песков журналистам в ответ на вопрос о том, поступали ли запросы от Черногории по поводу расследования попытки покушения на премьер-министра страны, к которому, по заявлениям прокурора Черногории, могут быть причастны российские националисты.
Как сообщал УНН, прокуратура Черногории обвиняет националистов из РФ в подготовке убийства премьера.